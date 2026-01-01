Согласно данным CME Group, минимальная цена декабрьского контракта в ходе торгов составила $3694,5 за унцию. К 21:28 по центральному времени США стоимость фьючерса восстановилась до $3713,4, однако оставалась на 0,76% ниже предыдущего уровня. Торги открылись на отметке $3730,3, а максимальная цена за сессию достигла $3759,5. Объем торгов составил 36.291 контракт.

Снижение затронуло и фьючерсы с более поздними сроками поставки. Контракты на январь, февраль, март и апрель 2027 года дешевели на 0,76–1,09%. В частности, мартовский фьючерс потерял 1,09% и опустился до $3745,2 за унцию.

Почему падают цены на золото

Одной из основных причин распродажи стали ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Американские регуляторы дали понять, что борьба с инфляцией может потребовать более жестких мер, чем предполагали инвесторы.

Дополнительное давление на рынок оказало укрепление доллара. Поскольку драгоценный металл торгуется преимущественно в американской валюте, ее рост делает золото дороже для покупателей, использующих другие валюты, и может сдерживать спрос. Одновременно рост доходности государственных облигаций США повышает привлекательность активов, которые приносят процентный доход.

Золото, в отличие от облигаций и банковских инструментов, не приносит регулярного дохода. Поэтому при повышении ставок часть инвесторов предпочитает перераспределять средства в пользу других активов.

Как сообщало Reuters, 18 ноября спотовая цена золота снижалась более чем на 3% и достигала минимального уровня за 14 месяцев. По итогам торгов американские фьючерсы на золото также подешевели примерно на 3,2%. На рынок влияли укрепление доллара, рост доходности казначейских облигаций и пересмотр ожиданий относительно дальнейших решений ФРС.

Золото дешевеет второй месяц подряд

Снижение котировок продолжает тенденцию, которая стала особенно заметной в октябре. За месяц золото подешевело на 6,87% – до $3898,9 за тройскую унцию. Это стало наиболее значительным месячным снижением с 2008 года.

Всемирный совет по золоту также зафиксировал отрицательную динамику: по его оценке, в октябре металл потерял 6,3% стоимости и завершил месяц на отметке около $3913 за унцию. Среди факторов снижения организация назвала пересмотр ожиданий по процентным ставкам ФРС, сокращение спекулятивных позиций и перераспределение капитала в пользу облигаций.

При этом интерес к золоту со стороны биржевых фондов не исчез. По оценке Всемирного совета по золоту, в октябре глобальные золотые ETF привлекли около $3 млрд.