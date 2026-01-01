От модернизации "Петра Великого" отказались – источник

"Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа", – приводит ТАСС слова Мальцева 30 октября 2026 года, в пятницу.

Дальнейшая судьба строившегося в 1986–1998 годах тяжелого ракетного крейсера уже довольно давно остается неясной. В июле 2023 года то же агентство сообщало о том, что принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято, причем значительная часть его экипажа даже перешла на борт "Адмирала Нахимова".

Как указывали тогда, крейсер спишут после окончания ремонта и модернизации однотипного с ним "Нахимова".

Правда, уже через несколько дней появилось опровержение: в РИА Новости со ссылкой на источник на Северном флоте писали, что "никаких решений не принималось", проводится оценка стоимости предстоящего ремонта.

"Нахимов" же ремонтируют с 1999 года, фактически работы начались в 2013-м, сроки возвращения корабля в строй не раз менялись. Так, в декабре 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко говорил, что крейсер сдадут флоту в конце 2022-го.

Только 18 августа 2025 года "Адмирал Нахимов" отправился на заводские ходовые испытания. Сообщалось, что он может вернуться в строй до конца 2026-го.

Подробно о ситуации с крейсерами проекта 1144.2М писал в "Профиле" директор Центра военно-экономических исследований института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

В том числе он отмечал: "Целесообразность ремонта с модернизацией «Петра Великого» зависит не столько от стоимости, сколько от реального состояния корабля, который, в отличие от «Нахимова», в последние десятилетия активно эксплуатировался. В любом случае принятие решения о судьбе «Петра Великого» должно опираться на взвешенный и всесторонний анализ. А пока будем ждать возвращения «Нахимова» в состав сил постоянной готовности ВМФ".