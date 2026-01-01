1455 БПЛА летели к Московскому региону за неделю

По данным мэра, за указанный период в сторону Московского региона летели 1455 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Период подсчета – с 8:30 22 августа по 8:30 30 августа. Специалисты экстренных служб выезжали на места падения обломков после ночных атак.

Утром 30 августа Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву.

В июне мэр оценивал эффективность работы системы ПВО столицы как высочайшую: по его словам, число БПЛА, пролетевших через систему рубежей, не превысило тысячной доли процента. Он поблагодарил Минобороны и Вооруженные силы РФ за ответственный подход.

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго".