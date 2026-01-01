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1455 БПЛА летели к Московскому региону за неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 по 30 августа силы ПВО нейтрализовали большинство летевших к региону беспилотников на дальних подступах, еще 50 уничтожены на подлете к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 августа 2026 года.

Уничтожение дронов ВСУ

Российская система ПВО "Панцирь" (иллюстрация)

©MOD Russia /Globallookpress.com

По данным мэра, за указанный период в сторону Московского региона летели 1455 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Период подсчета – с 8:30 22 августа по 8:30 30 августа. Специалисты экстренных служб выезжали на места падения обломков после ночных атак.

Утром 30 августа Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву.

В июне мэр оценивал эффективность работы системы ПВО столицы как высочайшую: по его словам, число БПЛА, пролетевших через систему рубежей, не превысило тысячной доли процента. Он поблагодарил Минобороны и Вооруженные силы РФ за ответственный подход.

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго".

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Метки: БПЛА Москва Подмосковье
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