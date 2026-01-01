ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

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Основные результаты работы ВС РФ за неделю
- Поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
- Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
- Поражены патрульный катер военно-морских сил Украины и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера.
Группировка войск "Север" – результаты за неделю
- Установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка Сумской области.
- Нанесено поражение подразделениям 17 формирований ВСУ.
- Потери противника составили более 1550 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка войск "Запад" – результаты за неделю
- Улучшено положение по переднему краю.
- Нанесено поражение подразделениям 10 формирований ВСУ.
- Потери противника составили свыше 1510 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 136 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Юг" – результаты за неделю
- Заняты более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение подразделениям 11 формирований ВСУ.
- Потери противника составили более 1490 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 180 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.
Группировка войск "Центр" – результаты за неделю
- Освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики.
- Нанесено поражение подразделениям 15 формирований ВСУ.
- Потери противника составили свыше 2540 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка войск "Восток" – результаты за неделю
- Продолжено продвижение в глубину обороны противника.
- Освобождены населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское Запорожской области.
- Нанесено поражение подразделениям 11 формирований ВСУ.
- Потери противника составили более 2260 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей.
Группировка войск "Днепр" – результаты за неделю
- Улучшено тактическое положение.
- Нанесено поражение подразделениям четырех формирований ВСУ.
- Потери противника составили свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, три безэкипажных катера и 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Противовоздушная оборона – результаты за неделю
- Сбиты 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- Сбиты 14 крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
- Сбиты 80 управляемых авиационных бомб.
- Сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS.
Над регионами России за ночь сбили 512 беспилотников.