ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

За период с 22 по 28 августа 2026 года российские военные нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, поразив предприятия ВПК, портовую инфраструктуру и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны в пятницу, 28 августа 2026 года.