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  3. ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

За период с 22 по 28 августа 2026 года российские военные нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, поразив предприятия ВПК, портовую инфраструктуру и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны в пятницу, 28 августа 2026 года.

Расчёт ЗРК "Стрела-10" (архивное фото)

Расчёт ЗРК "Стрела-10" (архивное фото)

©Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Содержание:

Основные результаты работы ВС РФ за неделю

  • Поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
  • Выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
  • Поражены патрульный катер военно-морских сил Украины и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера.

Группировка войск "Север" – результаты за неделю

  • Установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка Сумской области.
  • Нанесено поражение подразделениям 17 формирований ВСУ.
  • Потери противника составили более 1550 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск "Запад" – результаты за неделю

  • Улучшено положение по переднему краю.
  • Нанесено поражение подразделениям 10 формирований ВСУ.
  • Потери противника составили свыше 1510 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 136 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Юг" – результаты за неделю

  • Заняты более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесено поражение подразделениям 11 формирований ВСУ.
  • Потери противника составили более 1490 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 180 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

Группировка войск "Центр" – результаты за неделю

  • Освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики.
  • Нанесено поражение подразделениям 15 формирований ВСУ.
  • Потери противника составили свыше 2540 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск "Восток" – результаты за неделю

  • Продолжено продвижение в глубину обороны противника.
  • Освобождены населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское Запорожской области.
  • Нанесено поражение подразделениям 11 формирований ВСУ.
  • Потери противника составили более 2260 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей.

Группировка войск "Днепр" – результаты за неделю

  • Улучшено тактическое положение.
  • Нанесено поражение подразделениям четырех формирований ВСУ.
  • Потери противника составили свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, три безэкипажных катера и 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Противовоздушная оборона – результаты за неделю

  • Сбиты 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  • Сбиты 14 крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
  • Сбиты 80 управляемых авиационных бомб.
  • Сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS.

Над регионами России за ночь сбили 512 беспилотников.

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Метки: БПЛА Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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