215 украинских беспилотников перехватили и уничтожили над регионами России за день

Министерство обороны РФ проинформировало в "Максе", что в период с 8:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил в 12:05, что ПВО Минобороны сбила шесть БПЛА.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в "Максе".

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дважды днем отчитывался об отражении атак БПЛА. По сведениям Миляева, в общей сложности удалось уничтожить девять дронов.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – сообщил губернатор.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сначала объявил днем опасность атаки безэкипажных катеров, а затем и БПЛА. Отбой тревоги был дан в 17:19.

После этого в Геленджике и Новороссийске пропало электричество. Как объяснили власти, сработала защита на линиях электропередачи.

В ночь на 10 августа дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане. Погибли 13 человек, за помощью к медикам обратились 75 человек.