Африканский корпус Минобороны России помог отбить атаки экстремистов в Нигере

Ночью и утром 29 августа в Ниамее звучали выстрелы и взрывы, государственная телерадиокомпания RTN на несколько часов прекращала прямое вещание, но позже возобновила его. Вечером власти Нигера объявили о подавлении мятежа военнослужащих. По данным российского внешнеполитического ведомства, нападения антиправительственных сил были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса.

"В Москве выражают солидарность с народом Нигера в связи с атаками на государственные объекты в Ниамее", – заявили в МИД РФ. "Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани", – подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что Россия продолжит поддерживать власти Нигера в борьбе с экстремистами, в том числе "подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями", и желает Нигеру и Конфедерации государств Сахеля укрепления суверенитета.

Посол России в Нигере Виктор Воропаев рассказал, что военное командование Нигера поблагодарило Африканский корпус Минобороны России за содействие в подавлении мятежа.

В ночь на 29 августа мятежники попытались проникнуть в гостиницу к сотрудникам посольства России.