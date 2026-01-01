Мятежники в Нигере попытались проникнуть в гостиницу к сотрудникам посольства России

"Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита", – сказал дипломат. По его словам, ночью была слышна продолжительная стрельба. В этой же гостинице проживали депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента АГС, которая проходит в Ниамее с 24 по 29 августа. Заключительное заседание сессии, назначенное на 29 августа, из-за мятежа было отложено.

По информации Нигерского агентства печати, около 00:20 группа военнослужащих, нарушивших воинский устав, попыталась удержать сослуживцев в казарме на военно-воздушной базе №101 и открыла огонь по нескольким стратегически важным объектам столицы. Министр национальной обороны Нигера Салифу Моди заявил, что быстрая реакция сил обороны и безопасности позволила локализовать мятеж и постепенно восстановить контроль над объектами. Минобороны страны призвало жителей сохранять спокойствие и заниматься своими делами.

Посол Воропаев также сообщил, что командование базы, расположенной на территории аэропорта, обратилось к руководству Африканского корпуса Минобороны РФ с просьбой оказать содействие в нейтрализации мятежников. По его информации, в мятеже участвуют молодые офицеры, прибывшие из регионов Тиллабери и Досо. "Скорее всего, эти молодые офицеры дирижируются извне", – отметил дипломат, добавив, что в случае захвата аэропорта и других объектов мятежники, вероятно, должны были обеспечить прибытие внешних сил. Прямых обвинений в адрес какой-либо страны он не выразил, но напомнил, что Франция недовольна утратой своих позиций в Сахеле.

Сейчас все рейсы в аэропорту Ниамея отменены, столкновения на его территории продолжаются, мятежников принуждают сложить оружие, сообщил посол. Попытка захвата телевидения не увенчалась успехом, государственное вещание, прерывавшееся на несколько часов, возобновилось утром.

Россия уже оказывала содействие Нигеру в отражении атак на аэропорт. В ночь на 29 января 2026 года военнослужащие Африканского корпуса Минобороны РФ помогли вооруженным силам страны отбить атаку террористов, что тогда было отмечено президентом Абдурахманом Тчиани и главой Минобороны. Тчиани пришел к власти в результате военного переворота в июле 2023 года, отстранив президента Мохамеда Базума. После переворотов в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Экономическое сообщество стран Западной Африки ввело санкции, а три страны в 2023 году объединились в Альянс государств Сахеля, позднее преобразованный в Конфедерацию государств Сахеля, и в 2024 году объявили о выходе из ЭКОВАС.