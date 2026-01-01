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  3. Бельгия вновь исключила использование замороженных активов России для Киева

Бельгия вновь исключила использование замороженных активов России для Киева

Бельгийские власти не согласятся использовать такой механизм, заявил министр обороны страны Тео Франкен.

По его словам, рассматривать этот вопрос не планируется.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", – подчеркнул Франкен в эфире телеканала VRT.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что ряд стран Евросоюза, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, подготовили обращение в Еврокомиссию с предложением восстановить работу по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

"Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призовут Брюссель возобновить усилия по использованию заблокированных российских суверенных активов для финансирования Украины в связи с опасениями, что Киев столкнется с новым финансовым кризисом", – говорилось в публикации.

Вопрос о возможности конфискации российских активов в ЕС, депонированных в юрисдикции Бельгии, вставал и ранее, осенью 2025 года. Однако и тогда бельгийские власти отвергли такую возможность, заблокировав план выделения кредита в размере €140 млрд за счет заблокированных российских активов.

В Брюсселе отказ обосновывают рисками для своей экономики в результате гипотетических ответных мер Москвы. Также в Бельгии уверены, что такой шаг подорвет доверие к Euroclear как к надежному депозитарию.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, оцененных примерно в €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находятся в юрисдикции ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Российские власти неоднократно критиковали эти меры. В МИД РФ заморозку активов называли воровством, подчеркивая, что ограничения затронули не только средства частных лиц, но и государственные активы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на возможную конфискацию российских средств на Западе – по его словам, у России есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в РФ.

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Метки: Бельгия Евросоюз Россия
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