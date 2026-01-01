Бельгия вновь исключила использование замороженных активов России для Киева

По его словам, рассматривать этот вопрос не планируется.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", – подчеркнул Франкен в эфире телеканала VRT.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что ряд стран Евросоюза, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, подготовили обращение в Еврокомиссию с предложением восстановить работу по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

"Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призовут Брюссель возобновить усилия по использованию заблокированных российских суверенных активов для финансирования Украины в связи с опасениями, что Киев столкнется с новым финансовым кризисом", – говорилось в публикации.

Вопрос о возможности конфискации российских активов в ЕС, депонированных в юрисдикции Бельгии, вставал и ранее, осенью 2025 года. Однако и тогда бельгийские власти отвергли такую возможность, заблокировав план выделения кредита в размере €140 млрд за счет заблокированных российских активов.

В Брюсселе отказ обосновывают рисками для своей экономики в результате гипотетических ответных мер Москвы. Также в Бельгии уверены, что такой шаг подорвет доверие к Euroclear как к надежному депозитарию.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, оцененных примерно в €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находятся в юрисдикции ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Российские власти неоднократно критиковали эти меры. В МИД РФ заморозку активов называли воровством, подчеркивая, что ограничения затронули не только средства частных лиц, но и государственные активы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на возможную конфискацию российских средств на Западе – по его словам, у России есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в РФ.