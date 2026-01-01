В ЕС требуют разморозить активы России для помощи Украине

"Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призовут Брюссель возобновить усилия по использованию заблокированных российских суверенных активов для финансирования Украины в связи с опасениями, что Киев столкнется с новым финансовым кризисом", – пишет газета. По данным издания, документ планируется направить в Еврокомиссию в четверг, 27 августа 2026 года.

Один из собеседников FT уточнил, что инициатива рассматривается как "призыв к Еврокомиссии выполнить техническую работу" по практическому использованию активов и смягчению бюджетных потребностей Киева. В письме, по информации источников, также предлагается прояснить, существуют ли альтернативные правовые механизмы, которые могли бы обойти вето, наложенное Бельгией.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, оцененных примерно в 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из этой суммы находятся в юрисдикции ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Российские власти неоднократно критиковали эти меры. В МИД РФ заморозку активов называли воровством, подчеркивая, что ограничения затронули не только средства частных лиц, но и государственные активы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на возможную конфискацию российских средств на Западе – по его словам, у России есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в РФ.