Боевая подготовка Коллективных сил, биобезопасность, ситуация в Афганистане. О чем говорил Путин на саммите ОДКБ

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Путин – о боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ

Россия в период своего председательства в ОДКБ в 2026 году сосредоточилась на развитии оперативной и боевой подготовки Коллективных сил, отметил Путин. По его словам, за последнее время прошли крупные совместные учения в Республике Беларусь, Казахстане, Таджикистане и в РФ. Так, в Челябинской области состоялись учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", их объединили со стратегическими командно-штабными тренировками.

Путин также сказал, что велась планомерная работа по оснащению Коллективных сил современными видами вооружения и техники, сообщает ТАСС.

Путин – о проекте итоговой декларации ОДКБ

Проект итоговой декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ отражает единые подходы государств-участников к текущей ситуации в мире и регионе, заявил Путин. Он отметил, что члены Совета позитивно оценили работу российского председательства в ОДКБ в 2026 году. Президент подчеркнул, что эта работа строилась на "товарищеской помощи и поддержке со стороны коллег".

Путин добавил, что общими усилиями проведено более 100 мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества. Кроме того, предпринимались скоординированные шаги для продвижения согласованных позиций на международной арене, в том числе в ООН и других многосторонних структурах.

Путин – о биобезопасности и борьбе с эпидемиями

Страны ОДКБ активизировали сотрудничество в сфере биологической безопасности и борьбы с опасными инфекциями, указал Владимир Путин. По его словам, ОДКБ необходимо соглашение между сторонами об оперативном совместном реагировании на опасность эпидемий.

"Если у коллег нет каких-то возражений, может, поручим тогда подготовить такой проект? Будем считать, что это наше общее поручение. Я прошу генерального секретаря подготовить соответствующий проект этого решения, и мы бы его подписали", – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул необходимость постоянного обмена информацией между странами ОДКБ для борьбы с возможным завозом патогенов.

"Контактов у наших стран с внешним миром очень много. И завоз какого-то патогена в одну из наших стран ставит под угрозу и все другие. Здесь нужна система постоянного обмена информацией и практической работы", – сказал Путин.

Он оценил мировую обстановку в области эпидемиологической безопасности как "непростую".

Путин – о ситуации в Афганистане

ОДКБ пристально следила за ситуацией в Афганистане в контексте безопасности внешних границ объединения, отметил Владимир Путин.

"В контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане", – заявил президент.

По словам Путина, тесные оперативные контакты между силовыми ведомствами, правоохранительными органами и компетентными службами стран ОДКБ усилили координацию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, с наркотиками, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Путин – о планах ОДКБ на следующий год

Следующий год станет знаменательным для Организации Договора о коллективной безопасности, так как объединение будет отмечать сразу два юбилея, сказал Путин.

"Следующий, 2027 год нашей организации во многом знаменательный. Будет отмечаться сразу два юбилея: 35 лет подписания договора о коллективной безопасности и 25 лет создания ОДКБ", – заявил российский лидер.

В связи с этим, по его словам, заступающему на председательскую вахту Таджикистану предстоит большая и ответственная работа не только в плане подведения итогов многолетнего сотрудничества, но и в плане определения стратегических перспектив его дальнейшего развития.

"Естественно, участники ОДКБ будут оказывать коллегам из Таджикистана всемерное необходимое содействие", – уточнил Путин, после чего предоставил слово президенту республики Эмомали Рахмону.