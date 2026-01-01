На Камчатке медведь убил сторожа, число погибших от нападений в РФ выросло до 34

В Соболевском районе медведь убил сторожа туристической базы. Мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Владельцы турбазы направили к объекту вертолет, с воздуха заметили следы крови и уведомили правоохранительные органы. Те подтвердили гибель сторожа; животное ликвидировали.

"Вероятнее всего, мужчина увидел медведя и попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел", – указывают в оперативных службах.

Больше всего жертв медведей с начала года в Красноярском крае – девять.

Численность бурого медведя в России выросла в 2,3 раза с 1990 года и в 2026-м составляет почти 308 тыс. особей, следует из данных Минприроды. Зверей стало больше, а угодий – нет.

Второй фактор – неурожайный год в тайге. В лесу заметно меньше привычного рациона: кедрового ореха, каштана, диких плодов. Голодные звери расширяют территорию поиска и выходят к свалкам, где находят легкодоступную еду. Свалки и случайная подкормка формируют у медведя пищевую привязанность: получив легкую пищу, он теряет страх и возвращается снова.

Повлияли и летние лесные пожары в Красноярском крае, Томской области и других регионах: звери массово уходят из горящих лесов в поисках убежища и корма.