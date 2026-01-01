Более 1,5 млн россиян собираются дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах

Прием заявлений, напоминают в ЦИК, продолжится до 14 сентября.

Сегодня же завершается период регистрации кандидатов и списков кандидатов на выборах всех уровней. Всего зарегистрировано для участия в выборах депутатов Государственной думы 4436 кандидатов, в том числе в списках 10 партий по федеральному округу 2816, по одномандатным округам – 1620.

На выборах высших должностных лиц регионов зарегистрировано 39 кандидатов от восьми партий из 40 выдвинутых.

На выборах депутатов законодательных собраний зарегистрировано 18.478 кандидатов из 19.438 выдвинутых. По единым округам зарегистрировано 14.007 кандидатов от 11 партий, в то время как выдвинуто было 14.714. По одномандатным зарегистрировали 4471 кандидата из 4724 выдвинутых.

Еще 2399 человек примут участие в выборах депутатов представительных органов административных центров регионов. Выдвигались 2518. По единым округам проходят 1514 кандидатов от девяти партий (1556 были выдвинуты), по одномандатным – 885 (962).

Выборы пройдут в единый день голосования, 18–20 сентября.

Выборы без "Яблока"

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока" 29 июля. В него вошли 269 человек, список возглавил глава челябинского отделения Ярослав Щербаков.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов "Яблока". Истцы указывали на нарушения, допущенные при подаче документов и проведении агитации, включая вопросы интеллектуальной собственности и авторских прав, а также на претензии, касающиеся законодательства о противодействии экстремизму, и на нарушения финансирования.

17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от "Яблока".

По словам адвоката Гаджи Алиева, партия намерена продолжить обжалование в Президиуме Верховного суда.