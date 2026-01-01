Верховный суд оставил в силе решение о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков (справа) на заседании Верховного суда РФ по апелляции на решение об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму

"Решение Верховного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – огласила решение судебная коллегия. Жалобу также подавала партия "Родина", которая выступала истцом, однако и ее апелляция была отклонена.

Регистрация федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму будет отменена, и партия не сможет участвовать в выборах по федеральному избирательному округу. При этом решение не затронет кандидатов, зарегистрированных от партии в одномандатных округах.

Позиция сторон

Партия "Яблоко" заявила о намерении подать жалобу в порядке надзора. Как сообщил ТАСС адвокат Гаджи Алиев, решение будет обжаловано в президиуме Верховного суда РФ.

Ранее председатель партии Николай Рыбаков осудил снятие и отверг обвинения в иностранном финансировании, заявив, что в избирательный фонд не поступало средств из-за рубежа.

Генпрокуратура и Центризбирком поддержали решение о снятии партии с выборов.

Почему было принято такое решение

10 августа 2026 года Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах. Суд установил нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при проведении агитации, а также факты поступления на счет партии пожертвований от лиц, получавших иностранное финансирование.

Среди нарушений – использование в агитации строк песни "Пусть всегда будет солнце" без согласия правообладателей, кадров из фильма "Война и мир", а также изображения, сгенерированного через ChatGPT. Обвинения в экстремизме суд отклонил.

Таким образом, "Яблоко" не сможет побороться за места в Госдуме по партийным спискам, однако одномандатники от партии сохраняют право на участие в выборах.