Верховный суд рассмотрит апелляцию "Яблока" на решение о снятии с выборов 17 августа

Апелляцию рассмотрят 17 августа, заседание начнется в 10:00.

В партии уверены, что оснований для снятия "Яблока" с выборов не было и намерены продолжать доказывать это в рамках российского законодательства – в Верховном и Конституционном судах.

Рыбаков заявил журналистам: "«Яблоко» будет в бюллетене на выборах в Государственную Думу". Его тогда спросили: "А если нет, то что будет?". Ответил политик так: "«Яблоко» будет. Мы сделаем для этого все необходимое".

Апелляцию на решение ВС от 10 августа подала и партия “Родина”. Ее жалобу также рассмотрят 17 августа.

Не было соблюдено законодательство об интеллектуальной собственности

12 августа "Яблоко" получило полный текст мотивированного решения Верховного суда РФ от 10 августа .

В решении судьи Вячеслава Кириллова подробно перечислены нарушения, которые стали основанием для снятия партии с выборов. Ключевые из них касаются двух сфер: финансирования избирательной кампании и соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации.

Суд счел, что "Яблоко" использовало в агитационных материалах фрагменты произведений и изображения без согласия правообладателей, в том числе строки из стихотворения "Пусть всегда будет солнце" Льва Ошанина, фразу "Лишь бы не было войны" из пьесы Александра Володина, кадры из фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука и изображение, сгенерированное нейросетью ChatGPT. Также суд учел данные Росфинмониторинга о поступлении средств от контрагентов, получавших иностранное финансирование.

При этом суд не признал обоснованными претензии "Родины" о наличии в материалах "Яблока" признаков экстремизма. Судья указал, что эти доводы могут быть рассмотрены в отдельном производстве. Также были отклонены претензии, касающиеся дат подписания кандидатами уведомлений об иностранных финансовых активах, и ряд эпизодов об использовании изображений, на которые у партии нашлись лицензионные договоры или истекли сроки охраны авторских прав.