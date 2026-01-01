"Яблоко" получило мотивированное решение Верховного суда и готовит обжалование

В решении судьи Вячеслава Кириллова подробно перечислены нарушения, которые стали основанием для снятия партии с выборов, информацию приводит РБК. Ключевые из них касаются двух сфер: финансирования избирательной кампании и соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации. Суд счел, что "Яблоко" использовало в агитационных материалах фрагменты произведений и изображения без согласия правообладателей, в том числе строки из стихотворения "Пусть всегда будет солнце" Льва Ошанина, фразу "Лишь бы не было войны" из пьесы Александра Володина, кадры из фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука и изображение, сгенерированное нейросетью ChatGPT. Также суд учел данные Росфинмониторинга о поступлении средств от контрагентов, получавших иностранное финансирование.

При этом суд не признал обоснованными претензии "Родины" о наличии в материалах "Яблока" признаков экстремизма. Судья указал, что эти доводы могут быть рассмотрены в отдельном производстве. Также были отклонены претензии, касающиеся дат подписания кандидатами уведомлений об иностранных финансовых активах, и ряд эпизодов об использовании изображений, на которые у партии нашлись лицензионные договоры или истекли сроки охраны авторских прав.

До вступления решения в силу "Яблоко" не может участвовать в выборах по федеральному округу. Партия лишается права на бесплатное и платное эфирное время на федеральных телеканалах, не может вести агитацию в поддержку своего списка и распоряжаться средствами избирательного счета. Однако кандидаты-одномандатники от "Яблока" сохраняют право продолжать кампанию, пользоваться эфирным временем и печатными площадями в региональных государственных СМИ на территории своих округов.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков пообещал обжаловать решение. Срок подачи апелляции – пять дней с момента оглашения.

10 августа Верховный суд России снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму по иску партии "Родина".