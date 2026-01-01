Верховный суд снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму

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"Суд установил, что ответчик нарушил нормы авторского права при ведении агитации, также на его счет поступали денежные средства от лиц, получавших, в свою очередь, финансирование из иностранных государств", – рассказали в пресс-службе Верховного суда России.

Основания для снятия "Яблока" с выборов

Иск "Родины" поступил в Верховный суд 7 августа. Председатель партии, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев указал три группы нарушений: незаконное финансирование агитации в соцсетях, использование материалов с нарушением авторских прав и наличие признаков экстремизма в предвыборных призывах.

По оценке истца, совокупная стоимость продвижения "Яблока" в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и YouTube за период с 27 июня по 6 августа превысила 55 млн рублей, которые не проходили через избирательный фонд. В иске также утверждается, что материалы в поддержку "Яблока" распространялись через аккаунты людей, объявленных иноагентами, а также "государственные издания недружественных государств".

Претензии по авторским правам касались использования без согласия правообладателей фотографий зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и блогера Виктории Бони, а также изображения, созданного через ChatGPT. "Родина" обратила внимание, что Россия отсутствует в перечне стран, поддерживаемых OpenAI, а значит, использование сервиса нарушает его правила.

Отдельно в иске упоминается тезис "Яблока" "За соглашение о прекращении огня", который, по мнению истцов, означает отказ от "освобождения территории Российской Федерации" и может рассматриваться как призыв к нарушению территориальной целостности страны.

Позиция "Яблока"

"Партия "Родина" предложила Верховному суду совершить действие исторического масштаба – отменить регистрацию партии и лишить миллионы наших граждан права на представительство", – заявил на заседании председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

По его словам, истец "перепутал процесс в Верховном суде и политическое ток-шоу". Рыбаков утверждал, что все транзакции проверяются банком и ЦИК, а обнаруженное иностранное финансирование у кандидатов – это продажа ими иностранных акций. С нарушениями, по его данным, были пожертвованы лишь 16.900 рублей.

Юристы "Яблока" настаивали, что указанные в иске материалы публиковались задолго до назначения выборов и начала агитации – разрыв составляет от 2,5 до 14 лет. Относительно призыва к прекращению огня Рыбаков напомнил, что о необходимости переговоров говорил и президент Владимир Путин, и назвал требования истца додумыванием того, чего у партии не было.

Позиция представителей властей

Представитель ЦИК на заседании сообщил, что комиссия на момент регистрации списка нарушений не видела, но документы Росфинмониторинга "заставляют задуматься".

Судья Кириллов зачитал часть справки ведомства: выявлены 12 лиц, на счета которых с октября 2021 по август 2024 года поступило около 1,6 млн рублей из иностранных источников; среди контрагентов 72 лица получили с апреля 2023 года по август 2026 года около 80,6 млн рублей из-за рубежа.

Представитель Генеральной прокуратуры заявил: "Имеются правовые основания для удовлетворения искового заявления".

Контекст и последствия

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока" 29 июля. В него вошли 269 человек, список возглавил глава челябинского отделения Ярослав Щербаков. Ранее в июле по иску "Родины" избирком Карелии уже отменил регистрацию списка "Яблока" на выборах в региональный парламент; партии также отказали в регистрации в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и Петрозаводске. Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. На предыдущих выборах 2021 года "Яблоко" набрало 1,34% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер; в последний раз партия проходила в Госдуму в 1999 году.

Случай снятия зарегистрированного списка с федеральных выборов по решению суда – не первый: в 1999 году с выборов был снят список ЛДПР, после чего партийцам пришлось формировать "Блок Жириновского".

Ранее ЦИК утвердил бюллетень на выборах в Госдуму с "Яблоком".

Обновлено в 21:13

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

