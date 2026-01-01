ЦИК утвердил бюллетень на выборах в Госдуму с "Яблоком"

Порядок размещения определен жеребьевкой 5 августа: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября, впервые с участием жителей четырех новых регионов, на всех участках сохранится бумажное голосование.

Верховный суд РФ рассматривает иск партии "Родина" об отмене регистрации списка "Яблока". Как выяснил ТАСС из материалов дела, истец указывает на возможное превышение лимитов финансирования, нарушения при агитации, в том числе связанные с авторскими правами, а также на обстоятельства, которые связывает с экстремистской деятельностью. Председатель "Родины" Алексей Журавлев ранее заявил ТАСС, что финансирование "Яблока" идет в запрещенных соцсетях и "на это нужны сотни миллионов рублей, которые не проходят через расчетный счет". По его словам, несколько материалов в поддержку партии распространялись иноагентами и через зарубежные соцсети с оплатой не из избирательного фонда.

На заседании суда представители "Родины" заявили о "многократном росте публикаций с прямой агитацией" за "Яблоко", которые распространяли блогеры, российские агентства, а также "иноагенты и государственные издания недружественных государств". Юристы "Яблока", как передает РБК, в ответ назвали претензии абсурдными, уточнив, что часть материалов, на которые ссылается истец, создана еще в 2016 и 2017 годах, то есть до начала агитационного периода.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил в суде: "«Родина» предложила Верховному суду совершить действие исторического масштаба – отменить регистрацию партии и лишить миллионы наших граждан права на представительство". Он добавил, что финансирование кампании ведется в соответствии с законом и все транзакции проверяются банком и ЦИК. Центризбирком зарегистрировал список "Яблока" 29 июля, исключив двух кандидатов: у одного нашелся вид на жительство в Италии, у другого – гражданство Украины.

Если Верховный суд удовлетворит иск "Родины", регистрация списка "Яблока" будет отменена, и партия не сможет участвовать в выборах по федеральному избирательному округу.