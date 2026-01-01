Поддержать пострадавших от атак предпринимателей рекомендовал кредиторам Банк России

Регулятор рекомендовал кредиторам – банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным, а также бюро кредитных историй, рассматривать такие обращения вне зависимости от наличия у заемщика права на кредитные каникулы по закону и трактовать реструктуризацию как самостоятельную меру поддержки бизнеса. Условия могут предусматривать приостановку платежей на согласованный срок либо другие варианты по договоренности сторон, указывается в письме, размещенном на сайте ЦБ РФ.

Регулятор также призвал кредиторов воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий договора организациям рекомендуется оперативно направлять заемщикам уточненную информацию о новом графике платежей.

Рекомендации будут действовать до конца августа 2027 года, сообщил регулятор на своем сайте.

Отдельно подчеркивается, что проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, пострадавших из-за терактов на складах.

Атаки на логистические центры Wildberries и нанесенный ущерб

В июле украинские дроны начали целенаправленно атаковать логистические центры Wildberries в разных регионах России. В ночь на 18 июля были атакованы распределительные центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь работников ночной смены, в Электростали погиб один человек, еще 37 пострадали.

Впоследствии атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы в Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пензенской, Волгоградской и Самарской областях, Удмуртии, Крыму и других регионах России. В результате атак погибли и пострадали сотрудники компании, а также были повреждены товары продавцов.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Data Insight (исследовательское агентство, специализирующееся на маркетинговых исследованиях рынка электронной коммерции) на 5 августа, пострадало около 25,6–29,6% складской инфраструктуры маркетплейса, из которых свыше 16% полностью потеряны. В компании считают, что стоимость товаров на пострадавших складах может достигать 415,4–479,8 млрд руб.

Поддержка пострадавших продавцов

Основательница Wildberries Татьяна Ким после первых атак на объекты компании заявила, что маркетплейс возместит убытки продавцов, несмотря на измененную ранее оферту. Впоследствии она также сообщила о масштабной перестройке логистической сети.

31 июля Ким рассказала, что компания провела уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак дронов. Она отметила, что компания также обсудила с правительством России комплексные меры поддержки.

В пресс-службе компании RWB, которой принадлежит маркетплейс, 28 июля сообщили о выплатах пострадавшим сотрудникам и семьям погибших на сумму более 40 млн руб. Как указывала Ким, выплаты продавцам с наименьшим оборотом (88 тыс. человек) стартовали 22 июля. Второй транш прошел 30 июля, деньги получили уже 97 тыс. предпринимателей, указали в компании. Сумма выплат не называлась.

6 августа в RWB сообщили, что начали формировать справки для предпринимателей, чьи товары пострадали от атак на объекты Wildberries. В компании указали, что документы появятся на портале в личном кабинете продавца, с ними можно будет обратиться к региональным властям и в банки.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что ведомство совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и ЦБ РФ прорабатывает меры поддержки пострадавших предпринимателей. Приоритетной задачей он назвал восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров покупателям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности.

7 августа замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что предложения об оказании поддержки компании Wildberries и работающим на маркетплейсе предпринимателям находятся на рассмотрении. Замминистра указал, что продавцы просят о предоставлении отсрочки или рассрочки по выплате налогов и сборов.