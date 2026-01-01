Цеха сборки дронов, НПЗ и порты: Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Об этом 27 августа 2026 года сообщило Минобороны РФ.

Какие объекты поразили

В Киеве и Киевской области поражен цех по сборке беспилотников и транспортно-логистические объекты. В частности, ведомство заявило об ударе по комплексу "Сан-Парк", где хранились FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие, а также по логистическому комплексу в Борисполе, который использовался для хранения компонентов беспилотных аппаратов.

В Запорожье и Кривом Роге российские военные поразили металлургические предприятия. Их продукция используется украинским военно-промышленным комплексом, пояснили в МО.

В Кременчуге Полтавской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов для ВСУ и используется для перевалки импортных нефтепродуктов.

Отдельно Минобороны сообщило о поражении объектов в Одесской области. В Ильичевске, который после переименования называется Черноморском, заявлено об уничтожении цехов по сборке БПЛА и производству селитры. В портах Одессы и Черноморска, согласно сообщению ведомства, поражены 24 хранилища с военным имуществом.

В порту Рени российское Минобороны заявило о поражении инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, под удар попали объекты энергетики в Одесской области, обеспечивающие работу портовой инфраструктуры, а также транспортные объекты, которые используются в военных целях.