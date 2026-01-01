Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до шести

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин. Ранее он же сообщал о трех уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

По данным Росавиации, в аэропорту Домодедово вводились ограничения на полеты. В 13:54 мск авиагавань начала работать по согласованию с соответствующими органами. В 14:18 мск аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов. Через 16 минут воздушная гавань смогла вернуться к обычному функционированию.

Вооружённые силы Украины регулярно пытаются атаковать дронами столичный регион. В ночь на субботу, 14 ноября 2026 года, несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. Как доложили в Минобороны РФ, дежурные силы противовоздушной обороны обезвредили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.