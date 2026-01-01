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  3. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до шести

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до шести

С полуночи субботы, 14 ноября 2026 года, силы ПВО уничтожили еще три летевших на столицу беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло шести.

Расчёт ЗРК "Стрела-10" (архивное фото)

Расчёт ЗРК "Стрела-10" (архивное фото)

©MOD Russia via Globallookpress.com

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин. Ранее он же сообщал о трех уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

По данным Росавиации, в аэропорту Домодедово вводились ограничения на полеты. В 13:54 мск авиагавань начала работать по согласованию с соответствующими органами. В 14:18 мск аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов. Через 16 минут воздушная гавань смогла вернуться к обычному функционированию.

Вооружённые силы Украины регулярно пытаются атаковать дронами столичный регион. В ночь на субботу, 14 ноября 2026 года, несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. Как доложили в Минобороны РФ, дежурные силы противовоздушной обороны обезвредили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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Метки: БПЛА Москва Сергей Собянин
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