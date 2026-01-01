Три беспилотника сбили на подлете к Москве

"Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков.

Других подробностей он не привел. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Украинские войска часто пытаются атаковать дронами столичный регион. Силы противовоздушной обороны вечером в четверг и в ночь на пятницу, 13 ноября 2026 года, отражали массированный налет дронов на Москву. С 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 беспилотников, 144 нейтрализовано на подлете к Москве.

Также были уточтожены летевшие к мегаполису дроны с 21:30 12 ноября – массированная атака беспилотников на столицу началась через считаные часы после того, как Москву покинули переговорщики от США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.