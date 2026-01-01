14 ноября 2026
USD 82.15 -0.83 EUR 91.03 -1.3
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Силы ПВО уничтожили ночью 29 украинских БПЛА, в Белгородской области погибли люди

Силы ПВО уничтожили ночью 29 украинских БПЛА, в Белгородской области погибли люди

В ночь на субботу, 14 ноября 2026 года, несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. Как доложили в Минобороны РФ, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Дроны перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщается в канале российского военного ведомства в мессенджере "Макс".

Как сообщили минувшей ночью в оперштабе Белгородской области, в поселке Пролетарском Ракитянского округа украинский беспилотник атаковал частный дом. "Мужчина скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. <...> Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался", – говорится в сообщении в канале в мессенджере "Макс".

В оперштабе отметили, что в результате детонации БПЛА дом разрушился. Возникший пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Утром в штабе уточнили, что на месте происшествия также были обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь.

В Ростовской области три дрона были уничтожены над Миллеровским районом. Обломки БПЛА повредили гостиницу. Там возникло возгорание, оно ликвидировано. Пострадавших нет, указал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об уничтожении двух дронов над территорией региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 1:00 мск 14 ноября сообщал о трех БПЛА, уничтоженных ночью на подлете к столице.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: беспилотники БПЛА
Рекомендательный сервис