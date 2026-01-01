Силы ПВО уничтожили ночью 29 украинских БПЛА, в Белгородской области погибли люди

Дроны перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщается в канале российского военного ведомства в мессенджере "Макс".

Как сообщили минувшей ночью в оперштабе Белгородской области, в поселке Пролетарском Ракитянского округа украинский беспилотник атаковал частный дом. "Мужчина скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. <...> Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался", – говорится в сообщении в канале в мессенджере "Макс".

В оперштабе отметили, что в результате детонации БПЛА дом разрушился. Возникший пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Утром в штабе уточнили, что на месте происшествия также были обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь.

В Ростовской области три дрона были уничтожены над Миллеровским районом. Обломки БПЛА повредили гостиницу. Там возникло возгорание, оно ликвидировано. Пострадавших нет, указал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об уничтожении двух дронов над территорией региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 1:00 мск 14 ноября сообщал о трех БПЛА, уничтоженных ночью на подлете к столице.