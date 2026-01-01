Обломки БПЛА повредили гостиницу в Ростовской области, пострадавших нет

"В результате падения БПЛА в хуторе Северный Сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших нет", – говорится в сообщении губернатора в Max.

Ростовская область часто подвергается атакам украинских войск. В ночь на 13 ноября 2026 года произошел массированный налет дронов. Было уничтожено более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области.

Пострадали девять многоквартирных домов. В Октябрьском районе без теплоснабжения остались 114 домов, в Советском районе в производственном помещении произошел пожар. В результате атаки был ранен мужчина, он госпитализирован.