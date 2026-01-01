Датский военный музей передал ВСУ два экспоната

По словам Педерсена, украинские специалисты способны быстро восстановить боеспособность бронемашин. "В течение нескольких дней они будут готовы к бою", – утверждает он. Информацию передает bt.dk.

БМП-1 сохранила штатную 73-миллиметровую пушку, а МТ-ЛБ ранее использовался как радиолокационная машина. Владелец музея не исключил, что передаст еще несколько экспонатов, так как располагает другими единицами аналогичной техники.

TV2 отмечает, что Украина обратилась с подобными запросами и в другие европейские музеи, рассчитывая получить старые образцы бронетехники для последующего ремонта и эксплуатации. Подчеркивается, что украинские механики хорошо знакомы с советским вооружением, поскольку страна ранее входила в состав СССР.

Почему Украина скупает старую советскую технику

Боевая машина пехоты БМП-1 и многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ представляют собой базовые образцы советской легкой бронетехники, разработанные в 1960-х годах. БМП-1 стала первой в мире серийной плавающей боевой машиной пехоты, принятой на вооружение в 1966 году для транспортировки мотострелковых подразделений и их огневой поддержки с помощью 73-миллиметрового орудия 2А28 "Гром" и ПТРК. В свою очередь, МТ-ЛБ, созданный на Харьковском тракторном заводе, первоначально задумывался как артиллерийский тягач, но благодаря низкой нагрузке на грунт и высокой проходимости превратился в универсальную гусеничную платформу. На его базе выпускались десятки специализированных машин, включая командно-штабные, санитарные и станции радиолокационной разведки (в частности СНАР-10), один из экспонатов которой и был передан датским музеем.

После расформирования Организации Варшавского договора армии европейских стран начали массовый вывод советской техники из эксплуатации. К началу 2010-х годов большинство государств НАТО полностью списали БМП-1 и МТ-ЛБ, распродав их в страны третьих регионов, отправив на утилизацию или передав в частные и государственные музейные коллекции. Передача бронетехники из датского Panzermuseum East – не первый случай привлечения музейных фондов в рамках помощи. В сентябре 2023 года Министерство обороны Дании извлекло из трех национальных музеев шесть танков Leopard 1A5 для экстренной организации обучения украинских танкистов на полигонах в Германии.

Обращение к музейным экспонатам и частным коллекциям отражает общую ситуацию с бронепарком ВСУ, испытывающим постоянный дефицит техники из-за высокой интенсивности боевых действий и регулярных потерь. Объем поставок современной западной бронетехники не перекрывает все потребности формируемых и действующих бригад, в связи с чем советские платформы остаются базовым ресурсом. Главным преимуществом БМП-1 и МТ-ЛБ для украинской армии является готовая ремонтно-логистическая база и отсутствие необходимости переобучать экипажи.