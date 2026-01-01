Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов

"В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь, их направили на амбулаторное лечение", – написал Пасечник в "Максе".

Хронология крупных ударов ВСУ по ЛНР летом 2026 года

10 июня. В результате обстрелов территории республики зафиксирована гибель подростка.

13 июня. ВСУ ударили по рынку в городе Сватово, ранения получили семеро местных жителей.

20 июня. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника, погибли два человека.

25 июня. Серия скоординированных атак БПЛА на гражданский сектор. В Северодонецке погиб 29-летний водитель грузовика. В Лисичанске дроны атаковали предприятие "Луганскгаз" (ранена женщина-инженер) и территорию у магазина (ранен молодой человек). Также ударам подверглись грузовые автомобили на окраине Луганска, в Первомайске и Новоайдаре.

29–30 июля. Суточные обстрелы ЛНР привели к гибели одного мирного жителя и ранению троих. БПЛА нанесли удары в Кременском муниципальном округе (около магазина и по легковому автомобилю), а также в Троицком (попадание в гражданскую машину).

26 августа. Самая массированная атака на Луганск с начала СВО. По данным Леонида Пасечника, ПВО и мобильные огневые группы отразили налет свыше 30 дронов противника. Целями были магазины, торговые и автобазы, промышленные объекты. Жертв в самом Луганске удалось избежать.

Ранее украинские войска атаковали в ЛНР рейсовый автобус Стаханов – Москва.