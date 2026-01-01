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Доверие РФ к Швейцарии как переговорной площадке практически исчерпано – посол Гармонин

Официальный Берн последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы, в том числе замораживает ее активы и перенимает практически все антироссийские санкции США и Евросоюза, заявил в воскресенье, 30 августа 2026 года, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Он отметил, что "конфедерация утратила свой нейтралитет".

Посол РФ заявил об исчерпании доверия к Швейцарии

Здание правительства Швейцарии (иллюстрация)

©mapman/Shutterstock/Fotodom

"Это не может не учитываться нами при определении параметров отношений с этой страной", – добавил Гармонин в беседе с ТАСС.

Посол также сказал, что "желание швейцарцев предоставить свои «добрые услуги» вовсе не равносильно готовности российской стороны ими воспользоваться".

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что Берн поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают контакт со всеми сторонами и постоянно предлагают свои "добрые услуги".

Переговоры России, США и Украины в Женеве 17–18 февраля

В швейцарской Женеве 17–18 февраля 2026 года прошел последний на сегодняшний день раунд трехсторонних переговоров РФ, Соединённых Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал встречу как "тяжелую, но деловую". Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил о "существенном прогрессе". Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил успехи в военном треке, но указал на отсутствие сдвигов в политическом.

Какие санкции ввела Швейцария против России после начала СВО?

  • Заморозка активов. Блокировка государственных резервов ЦБ РФ и средств лиц из черных списков.
  • Банковские лимиты. Запрет принимать депозиты от граждан и компаний из РФ на сумму более 100.000 франков.
  • Отключение от SWIFT. Блокировка доступа для ключевых российских банков вслед за решением ЕС.
  • Криптоограничения. Полный запрет на предоставление криптокошельков и криптоуслуг для россиян.
  • Энергетическое эмбарго. Запрет на импорт российской нефти (с "потолком" цен), нефтепродуктов и угля.
  • Запрет на сырье. Полное эмбарго на покупку и транспортировку российского золота, стали, цемента и древесины.
  • Ограничение экспорта. Запрет на поставки в РФ предметов роскоши, электроники и товаров двойного назначения.
  • Транспортная блокада. Закрытие воздушного пространства для самолетов РФ и запрет для российских автоперевозчиков.
  • Персональные санкции. Визовые запреты и блокировка имущества тысяч российских политиков, военных и бизнесменов.
  • Запрет услуг. Ограничение на оказание компаниям из РФ услуг в сфере IT, аудита, юриспруденции и инжиниринга.

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Метки: переговоры Украина Швейцария
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