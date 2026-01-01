Доверие РФ к Швейцарии как переговорной площадке практически исчерпано – посол Гармонин

"Это не может не учитываться нами при определении параметров отношений с этой страной", – добавил Гармонин в беседе с ТАСС.

Посол также сказал, что "желание швейцарцев предоставить свои «добрые услуги» вовсе не равносильно готовности российской стороны ими воспользоваться".

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что Берн поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают контакт со всеми сторонами и постоянно предлагают свои "добрые услуги".

Переговоры России, США и Украины в Женеве 17–18 февраля

В швейцарской Женеве 17–18 февраля 2026 года прошел последний на сегодняшний день раунд трехсторонних переговоров РФ, Соединённых Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал встречу как "тяжелую, но деловую". Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил о "существенном прогрессе". Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил успехи в военном треке, но указал на отсутствие сдвигов в политическом.

Какие санкции ввела Швейцария против России после начала СВО?