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  3. Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в Женеве – МИД Швейцарии

Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в Женеве – МИД Швейцарии

Берн поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине, заявили в четверг, 27 августа 2026 года, в швейцарском министерстве иностранных дел. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что поддерживают контакт со всеми сторонами и постоянно предлагают свои "добрые услуги".

Как пишет РБК, ранее руководитель офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) допустил, что следующая встреча переговорщиков Москвы и Киева может состояться уже в сентябре. По словам Буданова, сейчас переговорный процесс находится на паузе, однако украинская сторона рассчитывает его "оживить". Потенциальное место встречи делегаций глава офиса не уточнил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о готовящихся в сентябре переговорах. При этом Песков сказал, что контакты России и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования украинского конфликта продолжаются на рабочем уровне.

Хронология переговоров РФ и Украины в 2026 году

  • 23–24 января – первый раунд в Абу-Даби (ОАЭ). Прошли стартовые прямые консультации делегаций при посредничестве США в лице спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.
  • 4–5 февраля – второй раунд в Абу-Даби. Стороны перешли к предметному обсуждению параметров потенциального мирного соглашения.
  • 17–18 февраля – третий раунд в Женеве (Швейцария). Переговорная площадка переместилась в Европу. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал эти двухдневные встречи как "тяжелые, но деловые".

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Метки: женева переговоры Украина Швейцария
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