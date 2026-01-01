Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в Женеве – МИД Швейцарии

Как пишет РБК, ранее руководитель офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) допустил, что следующая встреча переговорщиков Москвы и Киева может состояться уже в сентябре. По словам Буданова, сейчас переговорный процесс находится на паузе, однако украинская сторона рассчитывает его "оживить". Потенциальное место встречи делегаций глава офиса не уточнил.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о готовящихся в сентябре переговорах. При этом Песков сказал, что контакты России и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования украинского конфликта продолжаются на рабочем уровне.
Хронология переговоров РФ и Украины в 2026 году
- 23–24 января – первый раунд в Абу-Даби (ОАЭ). Прошли стартовые прямые консультации делегаций при посредничестве США в лице спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.
- 4–5 февраля – второй раунд в Абу-Даби. Стороны перешли к предметному обсуждению параметров потенциального мирного соглашения.
- 17–18 февраля – третий раунд в Женеве (Швейцария). Переговорная площадка переместилась в Европу. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал эти двухдневные встречи как "тяжелые, но деловые".