Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в Женеве – МИД Швейцарии

Как пишет РБК, ранее руководитель офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) допустил, что следующая встреча переговорщиков Москвы и Киева может состояться уже в сентябре. По словам Буданова, сейчас переговорный процесс находится на паузе, однако украинская сторона рассчитывает его "оживить". Потенциальное место встречи делегаций глава офиса не уточнил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о готовящихся в сентябре переговорах. При этом Песков сказал, что контакты России и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования украинского конфликта продолжаются на рабочем уровне.

Хронология переговоров РФ и Украины в 2026 году