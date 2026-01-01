Переговоры по Украине, использование российских активов, планы РФ против НАТО: о чем говорил Песков

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Контакты России и США по конфликту на Украине

Контакты России и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что пока не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров по урегулированию конфликта.

"Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров", – сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку в настоящее время нет перспектив по достижению поставленных целей мирным путем.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Киев намерен попытаться активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Использование российских активов

Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу ряда стран ЕС возобновить работу по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Песков заявил, что возможное использование российских средств на Западе в этих целях будет незаконным и повлечет юридические последствия.

"Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал", – сказал он.

Ранее Financial Times сообщила, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша намерены обратиться к Еврокомиссии с предложением возобновить работу над механизмами использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

О планах России против НАТО

Песков также прокомментировал публикации западных СМИ о якобы готовящихся Россией действиях против НАТО. По его словам, подобные заявления не соответствуют действительности и не отражают намерений Москвы.

Он подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию с целью обеспечить свою безопасность и защитить свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины.