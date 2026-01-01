Два человека погибли при падении БПЛА на дом в Липецком округе

"В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок", – написал он в своем Мах-канале.

По его информации, пострадали также двое: "Еще две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь".

Украинские войска постоянно атакуют беспилотниками российские регионы, в результате есть случаи гибели людей. В Краснодарском крае при атаке БПЛА в ночь на вторник, 25 августа 2026 года, погибли два человека, еще двое пострадали. В поселке Афипском повреждено как минимум 10 частных домов, в одном из них возник пожар. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия.