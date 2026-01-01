Двое человек погибли и 12 пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

"Они доставлены в детскую областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших – девушка – продолжит лечение амбулаторно. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в городскую больницу №2 Белгорода, один из них также в тяжелом состоянии", – написал Шуваев в "Максе".

По словам врио губернатора, также на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Он госпитализирован с осколочными ранениями рук. Состояние пациента тяжелое.

Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины произошли возгорания в семи складских помещениях. В одном из них обрушилась кровля.

"На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы", – отметил Шуваев.

Пресс-служба администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, в свою очередь, проинформировала, что в результате атак беспилотников ВСУ в селе Великая Белозерка, городе Каменка-Днепровская и селе Великая Знаменка есть повреждения жилого сектора и техники, пострадали и погибли мирные жители.

В Великой Белозерке удар пришелся по частному дому. Погибли женщина и ребенок, ранен мужчина. Повреждения получили два домовладения.

В Каменке-Днепровской атакованы два объекта: повреждены частный дом и два автомобиля. Осколочное ранение получила женщина, сейчас она находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

В Великой Знаменке под ударом оказались три частных домовладения, пострадало остекление, а также фасады и кровля.

Ранее ВСУ обстреляли сортировочный центр Ozon в Белгороде. Сотрудников эвакуировали. В компании сообщили о пострадавших, не уточнив их число.