По данным разведывательного ведомства, Европейский союз планирует ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований.

В СВР отметили, что особую тревогу в Европе вызывает открывшаяся перспектива полноценного участия российских спортсменов в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном.

В СВР напомнили, что Евросоюз уже включил российских спортивных функционеров, в том числе министра спорта РФ и главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, в 21-й пакет санкций. "Изучается возможность введения визовых запретов и новых адресных ограничений в отношении еще более широкого круга атлетов и представителей спортивных структур РФ", – указали в ведомстве.

В СВР сообщили, что действенным способом "вывести русских из игры" в Евросоюзе считают организацию провокаций против членов российских команд накануне соревнований. Этот вариант уже был апробирован в начале июля 2026 года в Мюнхене, когда полиция задержала по подозрению в "шпионаже" членов российской сборной на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Запугивания, однако, не помешали россиянам занять первое место в общем медальном зачете турнира.

В июле юниорская сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в Мюнхене. Спортсмены, выступавшие на соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали 10 золотых и одну серебряную медаль.

7 июля Исполнительный совет МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России. "Рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов больше не актуальны", – указали в комитете.

После этого в Европейском союзе обострилась дискуссия о критериях предоставления общеевропейского финансирования спортивным структурам. 14 июля Министерство культуры Эстонии сообщило, что Таллин совместно с восемью партнерами по ЕС направил члену Европейской комиссии, курирующему спорт, Гленну Микаллефу обращение с предложением ограничить доступ к средствам Евросоюза для организаций, допускающих возвращение российских и белорусских участников на международную арену.