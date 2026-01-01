Есть основания не считать Россию стратегическим партнером Армении – Пашинян

Пашинян напомнил о событиях сентября 2022-го. Тогда азербайджанские военные заняли ряд территорий возле армянского города Джермук.

Как пишет "Интерфакс", в программе правительства Армении на 2026–2031 годы отмечается, что "диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, будет продолжен в направлении трансформации отношений в новых условиях установления мира в регионе, сбалансированной внешней политики, развития и углубления отношений".

Трансформация в отношениях Армении и РФ – естественный процесс, поскольку между Ереваном и Баку установлен мир, заявил Пашинян, представляя программу в парламенте. По словам главы кабмина, отношения с Россией два века строились на том понимании, что она является гарантом безопасности армянского народа.

"Я не сомневался в преданности России в выполнении этих функций, но события 2021, 2022, 2023 годов показали, что Россия, исходя из собственных проблем с безопасностью, может иметь ограничения в выполнении этой функции", – сказал Пашинян.

В чем Армения обвиняет ОДКБ и Россию?

Основные претензии Еревана к ОДКБ и Москве сводятся к систематическому невыполнению союзнических обязательств в сфере безопасности, отказу от военной защиты суверенной территории Армении и политической поддержке Азербайджана со стороны некоторых членов блока. Ереван полностью заморозил свое участие в организации и прекратил ее финансирование. Москва подчеркивает, что Россия и ОДКБ всегда строго выполняли свои обязательства, в то время как Ереван сознательно приостановил сотрудничество и взял курс на сближение с недружественными РФ государствами.

Ранее Пашинян сообщил, что его страна не намерена возвращаться к активной работе в ОДКБ в ближайшие пять лет.