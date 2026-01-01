Как сообщает ТАСС, Фицо указал на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, что Марош Шефчович "продемонстрировал свои огромные способности, работая в Еврокомиссии на переговорах с Китаем и другими странами". Характеризуя Шефчовича, глава словацкого правительства напомнил, что тот является выпускником МГИМО.

Кто такой Марош Шефчович: опыт переговоров и карьера в Брюсселе

Марош Шефчович – один из наиболее опытных и влиятельных дипломатов в структурах ЕС. МГИМО Шефчович окончил в 1990 году. Дипломатическую карьеру он начал еще при Чехословакии, а после распада страны представлял независимую Словакию во Франции, Канаде и при ООН. С 2009 года Шефчович непрерывно работает в Европейской комиссии, занимая в текущем ее составе пост еврокомиссара по вопросам торговли, экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности. За долгие годы работы в Брюсселе он заслужил репутацию "кризисного менеджера" и главного переговорщика по самым сложным международным досье.

В портфолио словацкого политика входит успешное урегулирование целого ряда острых торгово-экономических и дипломатических споров ЕС. В разные годы он отвечал за выстраивание отношений с Великобританией после Brexit, вел переговоры с Китаем по вопросам зеленых технологий, а также координировал совместные закупки газа для стран Евросоюза.

Для украинского трека фигура Мароша Шефчовича имеет особое значение, поскольку он уже обладает глубоким опытом взаимодействия как с Киевом, так и с Москвой. В период с 2014 по 2019 год, занимая пост вице-председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза, он лично выступал ключевым посредником в сложнейших трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и ЕС. Под непосредственным руководством Шефчовича сторонам удавалось достигать соглашений по так называемым зимним пакетам поставок и транзита российского природного газа.

Позиция Словакии по украинскому кризису: курс Роберта Фицо

С приходом к власти в конце 2023 года коалиционного правительства Роберта Фицо Словакия кардинально изменила свой внешнеполитический курс в отношении украинского кризиса. Братислава официально прекратила отправку военной помощи Киеву из запасов собственных вооруженных сил, переведя поддержку исключительно в гуманитарное и экономическое русло. Фицо последовательно отстаивает тезис о том, что продолжение боевых действий и дальнейшая милитаризация региона не приведут к военному разрешению конфликта, а лишь увеличивают число жертв и истощают европейскую экономику.

Словацкий премьер регулярно выступает с критикой санкционной политики Европейского союза против Москвы, указывая на ее неэффективность и тяжелые последствия для государств самого ЕС. Фицо подчеркивает, что Брюссель должен перехватить дипломатическую инициативу у Вашингтона и начать играть самостоятельную, прагматичную роль в урегулировании ситуации.

Официальная Братислава видит единственным выходом из затянувшегося противостояния немедленное прекращение огня и запуск прямых дипломатических переговоров между сторонами, в том числе с участием крупных мировых игроков. При этом Фицо жестко выступает против потенциального членства Украины в НАТО, заявляя, что подобный шаг может спровоцировать глобальный конфликт, и обещает использовать право вето Словакии в Альянсе для блокирования этой инициативы. В то же время республика не препятствует коммерческим поставкам оружия украинской стороне словацкими предприятиями и поддерживает ее интеграцию в Евросоюз.

Ранее Фицо подтвердил, что Братислава не поддержит выделение Украине очередного кредита на €70 млрд. Политик назвал эти средства подарком, который никогда не будет возвращен.