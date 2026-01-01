Герасимов ответил на заявления Украины о продвижении ВСУ в Запорожской области

Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Юг", заслушав доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева, а также командующих объединениями и командиров соединений о текущей обстановке и ходе боевых действий.

Наступление на Славянск

По данным Минобороны, бойцы группировки "Юг" наступают на широком фронте протяженностью около 160 км. На отдельных участках российские подразделения смогли преодолеть первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепленного района.

В ведомстве заявили, что украинские силы продолжают удерживать оборону на Северодонецком направлении, опираясь на городскую застройку, промышленные зоны и развитую систему фортификационных сооружений в районе Славянска, Краматорска и Дружковки.

Подразделения 3-й армии, по информации Минобороны, продолжают наступление в направлении Славянска. В июле и августе российская сторона заявила об освобождении Пискуновки, Першомарьевки и Ореховатки. Бои продолжаются в Николаевке и Никаноровке. В ведомстве утверждают, что передовые подразделения находятся примерно в 4 км от восточных окраин Славянска.

Бои у Краматорска и Дружковки

Восточнее Краматорска российские штурмовые подразделения ведут бои на территории аэродрома, расположенного примерно в 3 км от окраин города. Одновременно российские ВС наносят удары по логистическим маршрутам, которые используются для снабжения украинских подразделений.

Также продолжаются бои в городских кварталах Алексеево-Дружковки. Российское военное ведомство заявляет, что под контролем российской армии находится около половины населенного пункта.

Кроме того, Минобороны сообщило о боях за Куртовку и Веролюбовку. По данным ведомства, российские подразделения подошли к Дружковке на расстояние около 1,5 км.

В Минобороны также заявили, что за последние два месяца на Дружковском направлении российские войска взяли под контроль более 100 кв. км территории.