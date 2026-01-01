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Глава МАГАТЭ предложил оптимизировать структуру ООН

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, один из претендентов на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, заявил, что многие функции в структуре ООН дублируются. По его мнению, ее следует усовершенствовать.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

©James Steidl/Shutterstock/Fotodom

"Нам нужно вернуть ООН на правильный путь. <...> Нам нужно, чтобы организация была более целенаправленной и имела оптимальный размер", – сказал Гросси в интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 13 августа 2026 года.

Этого можно добиться с помощью более компактной структуры ООН, считает глава Международного агентства по атомной энергии. Сейчас многие функции, в особенности в рамках программ ООН в области климата и развития, не просто дублируются, а "утраиваются или даже учетверяются", констатировал Гросси, подчеркнув, что это не преувеличение.

Кто такой Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси – аргентинский дипломат, ранее занимал должности в МИД Аргентины и работал в структурах МАГАТЭ.

В настоящее время Гросси с декабря 2019 года возглавляет Международное агентство по атомной энергии. В 2023 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, который истекает в конце 2027 года.

В 2026 году Аргентина официально выдвинула его кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

Когда будут назначать нового генсека ООН

Организация Объединённых Наций запустила процедуру по выборам нового руководителя международной организации в конце июля.

Нового генерального секретаря ООН подбирают в связи с окончанием второго срока Антониу Гутерриша 31 декабря 2026 года. Новый генеральный секретарь должен приступить к работе 1 января 2027 года на пятилетний срок.

Сначала кандидатуру рекомендует Совет Безопасности ООН, после чего ее утверждает Генассамблея. Постоянные члены Совбеза – Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – обладают правом вето.

Среди официально выдвинутых кандидатов, кроме Гросси, – бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Коста-Рики Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывшая глава Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) и Олара Отунну (Уганда).

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Метки: МАГАТЭ ООН
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