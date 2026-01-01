Григоренко станет заместителем Грефа: Набсовет Сбербанка одобрил его кандидатуру

Кандидатура предложена главой банка Германом Грефом, теперь ходатайство о ее согласовании направлено в ЦБ.

Новостью это не стало. Со ссылкой на источники СМИ еще 19 октября писали о том, что Григоренко уходит из правительства именно в Сбербанк.

22 октября было заявлено, что Набсовет рассмотрит вопрос о назначении Григоренко заместителем главы правления на ближайшем заседании, 10 ноября.

"Он будет курировать стратегически важные проекты Сбера, в том числе развитие взаимоотношений группы Сбер с Правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе", – уточняли в банке.

Греф характеризовал Григоренко как высокоэффективного специалиста, обладающего уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления.

По его словам, приход бывшего вице-премьера "усилит Сбер и придаст импульс развитию нашего системного диалога с государством и регионами".

Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства РФ с января 2020 года, до того работал с 2004 года в ФНС, причем с 2013-го был заместителем руководителя службы (стоит напомнить, что руководителем ФНС в 2010–2020 годах был Михаил Мишустин). 19 октября стало известно о том, что Григоренко просил о переходе на другую работу.