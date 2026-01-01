Губернатор Нью-Джерси призвала порты штата не принимать российское дизтопливо

Как информирует NYT, накануне Шеррилл разослала письма десятку операторов портов и терминалов в Нью-Джерси, предупреждая их о необходимости "отказывать во въезде" любым танкерам, перевозящим российский дизель. Губернатор пригрозила суровыми санкциями.

Неясно, направляется ли российское топливо в Нью-Джерси, но позиция Шеррилл может привести штат к конфликту с американским президентом Дональдом Трампом, отмечает издание.

Кто такая Мики Шеррилл

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл представляет Демократическую партию. Ее победа на выборах в ноябре 2025 года оказалась исторической – Шеррилл стала первой возглавившей этот штат женщиной-ветераном вооруженных сил. Официально в должность она вступила 20 января 2026 года.

Шеррилл окончила Военно-морскую академию США в 1994 году и на протяжении почти десяти лет служила в авиации ВМС, летая на вертолетах Sea King. Позднее Шеррилл работала в Пентагоне в качестве офицера по политике в отношении России, отслеживая выполнение договоров о ядерном разоружении.

После увольнения в запас в звании лейтенанта она получила диплом юриста в Джорджтаунском университете и работала федеральным прокурором в Нью-Джерси. В 2018 году Шеррилл выиграла выборы в Палату представителей США, где заседала вплоть до января 2025 года.

Шеррилл традиционно придерживается бескомпромиссного курса в вопросах национальной безопасности и противодействия геополитическим оппонентам Вашингтона.

О роли портов Нью-Джерси в импорте топлива

Акватория штата Нью-Джерси совместно с Нью-Йорком формирует крупнейший узел по приему и хранению нефтепродуктов в Соединенных Штатах. Суммарная вместимость местных терминалов превышает 75 млн баррелей, причем большая часть этих мощностей расположена именно на территории Нью-Джерси. Ежедневно регион принимает океанские танкеры с сырой нефтью и готовым топливом, обеспечивая горючим практически всю северо-восточную часть страны.

Ключевыми объектами этой инфраструктуры являются частные терминалы в Линдене и Бейонне. Терминал IMTT Bayonne считается самым большим на Северо-Востоке США – он занимает более 500 акров и насчитывает свыше 400 резервуаров для хранения дизеля, бензина и авиакеросина. В Линдене находится еще один стратегический комплекс, соединенный с крупнейшей национальной системой трубопроводов Colonial Pipeline. Здесь же расположен нефтеперерабатывающий завод Bayway Refinery, принадлежащий корпорации Phillips 66.

Американский закон 2022 года и дизельная сделка между Россией и США

В апреле 2022 года после начала боевых действий на Украине Конгресс США принял федеральный закон о запрете на импорт российской нефти (Ending Importation of Russian Oil Act). Этот документ ввел жесткое законодательное эмбарго на любые поставки энергоносителей из РФ. Согласно тексту закона, американский президент не имеет права единолично отменить запрет.

В октябре 2026 года Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заключили так называемую дизельную сделку. Столкнувшись с резким ростом цен на заправках из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, администрация Трампа пошла на соглашение о поставках топлива и выпустила временную генеральную лицензию №135. Лицензия, выпущенная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), вывела российский дизель из-под действия исполнительных санкций до апреля 2027 года.

По мнению Мики Шеррилл и ряда конгрессменов, ведомственная лицензия не может иметь приоритет над полноценным федеральным законом 2022 года. Губернатор настаивает, что Трамп пошел на прямое нарушение законодательства.