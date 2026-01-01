По словам главы МИД Испании, действующий формат переговоров на уровне советников по национальной безопасности не предусматривает участия глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Однако министры иностранных дел должны быть вовлечены в обсуждение, считает Альбарес.

Он также подчеркнул необходимость участия верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, который выступает от имени объединения на международной арене.

"Ничто не может быть решено ни в отношении европейской безопасности, ни в отношении Европы и Украины без того, чтобы Испания сидела за этим столом", – заявил министр.

Европейские лидеры по итогам саммита 13 ноября в Дублине согласовали состав для будущих переговоров. В него вошли представители Еврокомиссии и Евросовета, а также пяти стран: Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Испании в этом списке нет.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и возглавляемая ею дипломатическая служба ЕС в состав делегации также не попали. 16 ноября Каллас заявила о намерении влиять на содержание переговоров России, США и Украины, несмотря на то что ее не включили в группу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии ЕС в диалоге по Украине будет зависеть от реальных намерений европейцев и их готовности способствовать мирному процессу. Он подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейскими лидерами. Песков также признавал, что на определенном этапе обсуждать будущую систему безопасности в Европе без европейцев будет невозможно.

Европа будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в формате "E5 + ЕС", то есть Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания (эти страны составляют E5) и институты всего Евросоюза.