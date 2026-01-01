Калининградская область стала четвертым регионом, где суд снял "Яблоко" с выборов

Иск подали от имени регионального отделения партии "Коммунисты России". В обоснование они сослались на решение Верховного суда, отменившего регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму. Речь шла о нарушении авторских прав из-за использования строки "Пусть всегда будет солнце" Льва Ошанина, фразы "лишь бы не было войны" из пьесы "Пять вечеров" и кадра из фильма "Война и мир". Отдельной претензией стало размещение агитационных материалов в запрещенных в России соцсетях. Представлявший партию в суде адвокат Роман Морозов заявлял отвод судье и просил перенести процесс в Московский городской суд по месту регистрации партии, однако судья отказала.

В пресс-службе партии заявили о несогласии с решением и намерении его обжаловать. Лидер общеобластной части списка Иван Большаков назвал решение суда несправедливым.

Это уже четвертый случай, когда суды снимают "Яблоко" с выборов в законодательные собрания регионов. Ранее аналогичные решения по искам "Родины" были приняты в Карелии и Псковской области – там списки также снимали с выборов в заксобрания. 28 августа иск ЛДПР об отмене регистрации списка на выборах в заксобрание удовлетворили в Свердловской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области избирательные комиссии отказали "Яблоку" в регистрации из-за нарушений в документах.

Череда снятий началась после того, как 10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму. Основанием стали нарушение авторских прав и иностранное финансирование. Апелляцию отклонили. Несмотря на снятие списков, кандидаты от "Яблока" сохраняют возможность участия в выборах по одномандатным округам в ряде регионов.