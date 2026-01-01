"Мы направляемся в Берлин, чтобы провести консультации с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече «коалиции желающих». Наши приоритеты в этой поездке – дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции", – написал он в социальной сети X.

Кушнер также сообщил, что участники намерены обсудить вклад "коалиции желающих" в формирование послевоенной системы безопасности. По его словам, речь пойдет о надежных гарантиях для Украины и более широкой модели, которая должна укрепить стабильность в Европе и снизить вероятность новых конфликтов.

Кушнер добавил, что Трамп намерен положить конец конфликту и добиться прочного мира, который сделает Европу безопаснее. По его словам, американская сторона продолжит прилагать усилия для прекращения боевых действий.

О чем будут говорить в Берлине

По данным Reuters, консультации американских представителей с украинскими и европейскими переговорщиками должны быть посвящены разработке надежных гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта, плану экономического восстановления страны и подготовке следующего раунда многосторонних переговоров.

Встреча проходит 19 ноября в рамках саммита "коалиции желающих" – объединения стран, поддерживающих Украину. Ожидается, что в Берлине соберутся около 20 глав государств и правительств, преимущественно европейских. Всего в коалицию входят 36 стран.

В повестке саммита также значатся дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, координация дипломатических усилий и возможные гарантии безопасности на случай прекращения огня. По данным украинского агентства "Укринформ", Кушнер и Уиткофф должны провести отдельную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а затем принять участие в пленарном заседании.

Россия пока не согласилась на участие Европы в переговорах

Берлинская встреча проходит на фоне разногласий относительно того, в каком формате должны продолжаться переговоры об урегулировании конфликта.

На прошлой неделе представители России, Украины и США провели переговоры в Абу-Даби – впервые за девять месяцев. После этого Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Американские представители заявили, что Европа сможет участвовать в следующем раунде переговоров.

Однако помощник президента России Юрий Ушаков 16 ноября сообщил, что Москва пока не согласовала расширение формата. По его словам, обсуждается продолжение трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США, а для подключения европейских представителей потребуется дополнительная работа.

Тем временем европейские лидеры определили собственную переговорную группу. В нее вошли Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, а также представители институтов ЕС.

Берлинские консультации американских представителей с Зеленским и европейскими политиками должны помочь согласовать позиции сторон перед дальнейшими дипломатическими контактами.