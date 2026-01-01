Латвия направит беспилотники и вертолеты на границу с Россией и Белоруссией

По утверждению Кулбергса, миграционный поток носит организованный характер и одновременно является бизнесом. Министр внутренних дел Янис Домбрава, в свою очередь, сообщил об обнаружении подземного туннеля, который использовался для переправки мигрантов из Белоруссии в Латвию. Аналогичные туннели ранее находили в соседней Литве.

В рамках усиления пограничного режима на восточный фланг будут стянуты дополнительные силы, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Власти не уточняют точное число задействованных сотрудников и техники. Граница Латвии с Россией и Белоруссией составляет 456 километров, значительная часть уже прикрыта забором протяженностью около 145 километров.

Латвия последовательно ужесточает пограничный режим с 2022 года. С 2022 года были закрыты половина официальных пунктов пропуска, а в марте 2025 года власти ограничили работу переходов для пешеходов и велосипедистов. В конце июля 2026 года Латвия закрыла пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Белоруссией по техническим причинам; МИД Белоруссии в ответ пригрозил "несимметричными" мерами.

В 2024 году страны Балтии и Польша договорились о создании линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отреагировала на эти планы фразой: "Главное, чтобы шипами внутрь".

По данным латвийских пограничников, за неполный 2025 год было совершено около 10.000 перехватов мигрантов – почти вдвое больше, чем за весь 2024 год. Как утверждают в Риге, теперь большинство прибывающих – выходцы из Африки и с Ближнего Востока – якобы имеют российские визы и попадают в Латвию транзитом через Москву, а не напрямую из Минска.

В мае 2025 года Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН. Иск касается нарушений, связанных с Протоколом ООН о незаконном ввозе мигрантов.