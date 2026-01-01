Литва выкопает рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Беларусью

Проект реализуется в рамках программы военной контрмобильности. Вдоль границы сформируют 20-метровую инженерную полосу, а в оперативных районах, определенных командованием армии, ее расширят до 150 м. Как пояснил вице-министр обороны Томас Микелькявичюс, эти меры призваны максимально использовать особенности местности, чтобы затруднить продвижение потенциального противника и дать литовской армии преимущество.

Одновременно правительство страны утвердило план восстановления болот, которые, по оценке властей, через несколько лет станут труднопроходимыми для тяжелой техники без сложного инженерного оборудования. Эту меру рассчитывают реализовать до конца 2030 года.

Кроме того, количество парков контрмобильности – складов с инженерными заграждениями (противотанковыми ежами, бетонными "зубами дракона", колючей проволокой) – увеличат с 27 до 50, завершив их оборудование к 31 декабря 2028 года.

Власти также намерены до конца 2026 года изменить нормативы проектирования мостов, чтобы в новых и реконструируемых сооружениях заранее предусматривались конструкции для крепления взрывчатки. Таким образом, Литва продолжает системно укреплять границу в рамках общей стратегии сдерживания на восточном фланге НАТО.

Минобороны Литвы приступает к внедрению единой системы мониторинга воздушного пространства на базе искусственного интеллекта, которая объединит мобильные телефоны, камеры наблюдения и радары ПВО для противодействия беспилотникам.