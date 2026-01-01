Любые военные объекты Великобритании: в МИД пригрозили жестким ответом на удары по РФ

По ее словам, Россия ранее неоднократно предупреждала Лондон о возможных последствиях передачи Киеву вооружений, которые используются для ударов по российской территории. Захарова подчеркнула, что ответственность за это несут не только непосредственные исполнители атак, но и те, кто обеспечивает их вооружением и технологиями.

"Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами", – сказала дипломат на брифинге.

Захарова также призвала британское руководство отказаться от нынешней политики в отношении украинского конфликта. По ее словам, продолжение такой линии создает риски его дальнейшей эскалации и выхода на "принципиально новый уровень".

Дипломат также заявила, что Москва фиксирует передачу Великобританией Украине технологической информации, связанной с производством крылатых ракет Storm Shadow.

"Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях", – сказала Захарова.

Речь идет о решении Лондона разрешить оборонной компании MBDA раскрыть Украине данные о британских компонентах ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом британские власти объявили 24 августа во время визита премьер-министра Энди Бернема в Киев. Целью проекта называется создание в Украине местных сборочных линий совместно с Францией.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная Великобританией и Францией. Великобритания начала передавать такие ракеты Украине еще в 2023 году. Французский вариант вооружения получил название SCALP.

По данным Aviation Week, Украина уже адаптировала эти ракеты для применения с самолетов Су-24. Передача технической информации о британских компонентах должна позволить Киеву и Парижу перейти к созданию сборочных линий непосредственно на территории Украины.

При этом производство новых ракет потребует времени. По оценкам специалистов, крупноузловая сборка может занять от нескольких месяцев до года, тогда как полноценная локализация производства способна потребовать значительно больше времени.