Львова-Белова анонсировала возвращение девяти детей на Украину

"В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения – планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине", – указала она.

Львова-Белова отметила, что сегодня на встрече Мелании Трамп с представителями России и Украины в Вашингтоне обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе и воссоединение детей с семьями.

Она выразила благодарность Мелании за "личное участие и содействие в возвращении детей к родным".

В августе 2025 года во время саммита России и США на Аляске Мелания Трамп через мужа передала Владимиру Путину послание, призывающее к защите детей. В нем она призывала спасти детей "одним росчерком пера".

Впоследствии Мелания Трамп сообщала об ответе российского президента и наличии открытого канала коммуникации для сотрудничества "на благо всех людей, вовлеченных" в конфликт. Тогда первая леди США рассказала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.

В октябре 2025 года жена президента США заявила, что ее представители "напрямую работают с командой президента российского лидера Владимира Путина. Мелания Трамп пояснила, что решилась на такое взаимодействие ради воссоединения детей с их близкими.

Ранее сегодня, 5 ноября 2026 года, в вашингтонском Белом доме прошло мероприятие, посвященное прошедшей в конце октября гуманитарной миссии в Алёшках. Хедлайнером выступала Мелания Трамп. Присутствовали в том числе уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия.

"Я надеюсь, что операция в Алёшках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры", – заявила Мелания Трамп.

Она сообщила, что написала личные послания президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, и попросила участников встречи эти послания доставить.