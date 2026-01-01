"Я не хочу, чтобы коммерческое подразделение Starlink становилось одной из сторон войны, что могло бы случиться, если бы мы разрешили использовать Starlink для наступательных военных операций", – сказал Маск.

Он подчеркнул, что существует две отдельные системы: коммерческий Starlink и подконтрольная правительству США программа Starshield, решения по которой принимает Минобороны США.

На уточняющий вопрос журналиста о заявлениях Зеленского касательно Starshield Маск ответил: "Он лжет. Что он говорит в действительности, так это то, что он хочет использовать Starlink для наступательных военных операций".

При этом Маск признал, что Starlink сегодня является основой связи для ВСУ и Украины в целом. "Без нее весь украинский фронт немедленно бы рухнул", – отметил он.

Ранее между SpaceX и Киевом обострился спор об использовании спутниковой системы украинскими военными. В октябре работа Starlink и связанной с ней военной системы Starshield столкнулась с ограничениями, которые затруднили проведение некоторых операций с беспилотниками и использование связи на фронте.

24 октября Зеленский сообщил, что работа обеих систем восстановлена до прежних скоростей. В тот же день Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя коммерческую спутниковую связь для управления ударными беспилотниками. По его словам, SpaceX закрыла такую возможность.

Маск отдельно подчеркнул, что Starlink является коммерческим сервисом, предназначенным для гражданского и оборонительного использования, а Starshield – другая система, которая находится под контролем правительства США.

Украинская сторона отвергла обвинения в использовании обычного Starlink для дальних ударов по российской территории. Советник президента Украины по вопросам военных технологий Сергей Бескрестнов утверждал, что технические ограничения не позволяют применять коммерческую систему для таких операций. По его словам, для отдельных задач украинские военные использовали Starshield.