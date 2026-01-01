МИД РФ назвал провокацией заявление главы Совбеза Армении о мобилизации в России

Захарова подчеркнула, что такие заявления придают традиционному армянскому гостеприимству "токсичный политический окрас" и свидетельствуют о стремлении Еревана услужить Западу и киевскому режиму. Захарова отметила, что новоназначенный секретарь Совбеза Армении "поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос" и втянулся в спекуляции о якобы возможной мобилизации в России, которые ранее неоднократно опровергали официальные лица.

"Высказывания А. Р. Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия", – заявила она.

В МИД также добавили, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Захарова напомнила, что Симонян во время визита в Россию в феврале 2026 года много говорил о важности развития российско-армянских связей.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в четверг, 27 августа 2026 года, ответил, почему в новой программе правительства не указано, что Москва является стратегическим партнером Еревана.

Реакция российских властей на сообщения о мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл сообщения о подготовке мобилизации "информационными утками", которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле. Постпред при ООН Василий Небензя также заявлял, что массовая мобилизация не планируется и не ожидается.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на "Фестивале новых медиа" 28 августа подчеркнул, что никаких планов новой мобилизации нет: "Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт". По его словам, за первое полугодие 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тыс. человек.