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"19 ноября в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен. Финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов", – сообщается на сайте отечественного дипломатического ведомства.

Там отметили, что от Финляндии потребовали вернуться к деполитизированному подходу к вопросам участия россиян в международных соревнованиях. Все конфронтационные шаги Хельсинки тщательно фиксируются, они будут учтены при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия, указали в МИД.

Новые правила въезда в Финляндию для россиян

Правительство Финляндии утвердило пакет дополнительных визовых и пограничных ограничений для россиян 12 ноября, а в силу они вступили 16 ноября. Документ дополнил прежнее постановление кабинета министров от июля 2023 года, ужесточившее правила въезда для бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости, и распространил барьеры на поездки с "несущественными целями", включая краткосрочную работу по шенгенской визе.

Согласно разъяснению финского МИД, теперь граждане РФ могут получить разрешение на труд в республике только для выполнения критически важных для нее задач, таких как обеспечение безопасности поставок. Остальная краткосрочная занятость, к которой отнесли и выступления на профессиональных турнирах, признана представляющей угрозу международным отношениям Финляндии.

Новые барьеры распространяются в том числе на атлетов в нейтральном статусе. Пограничная служба и полиция республики получили предписание отказывать во въезде даже обладателям действующих виз, выданных другими государствами Шенгенской зоны, хотя аннулировать уже оформленные финские разрешения власти не стали.

Как новые финские ограничения повлияли на российских атлетов

Поводом для ужесточения визовой политики Хельсинки стали решения международных спортивных структур о возвращении россиян на мировую арену. Летом 2026 года Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а позднее Спортивный арбитражный суд и ряд международных федераций начали возвращать отечественных атлетов на турниры.

Первыми с последствиями мер, принятых Финляндией, столкнулись российские фигуристы. Вечером 17 ноября Международный союз конькобежцев уведомил национальную федерацию об объективной невозможности их участия в пятом этапе серии Гран-при Finlandia Trophy, который пройдет в Хельсинки с 20 по 21 ноября.

Из-за запрета на пересечение границы турнир в финской столице пропустят одиночник Евгений Семененко, а также три спортивные пары – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Для Семененко, Мишиной с Галлямовым и Бойковой с Козловским потеря баллов на этом этапе обнулила шансы пробиться в финал серии.

Под угрозой срыва оказалось и выступление отечественных лыжников на этапе Кубка мира в Руке в конце ноября.

Реакция Москвы на новые ограничения Финляндии

В день вызова Маарит Кейтанен в МИД РФ ситуацию прокомментировал президент Владимир Путин. Он указал на непоследовательность политики Хельсинки, напомнив, что в ходе недавнего телефонного разговора глава Финляндии Александр Стубб дал понять о необходимости поддерживать диалог между странами.

По оценке российского лидера, отказ пускать атлетов на соревнования является движением в обратную сторону и снижает уровень взаимного доверия. Путин подчеркнул, что подобные действия переходят из спортивной плоскости в политическую и мешают выстраиванию конструктивных отношений.

Также президент назвал недопуск атлетов и неисполнение решений спортивного арбитража пренебрежением к нормам спортивного права и грубым нарушением Олимпийской хартии. Он добавил, что спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не использоваться для нарастания конфликтной ситуации.