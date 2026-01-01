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"Обсуждена проблематика региональной безопасности. Главы обеих делегаций выразили признательность белорусской стороне за содействие в организации российско-грузинской встречи. Условлено продолжить контакты в интересах дальнейшего развития отношений между Россией и Грузией", – также заявили в МИД.

Кто такой Георгий Зурабашвили

Георгий Зурабашвили является карьерным дипломатом – в разные годы он возглавлял департаменты грузинского МИД и работал в загранучреждениях, в том числе в Ирландии. С 1 июля 2025 года он занимает пост первого заместителя министра иностранных дел республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Зурабашвили своим специальным представителем по связям с Россией 21 октября 2026 года. До этого должность оставалась вакантной с декабря 2025 года, когда ее покинул Георгий Каджая, сменивший в 2024 году Зураба Абашидзе.

История российско-грузинского диалога

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси отсутствуют с сентября 2008 года – Грузия разорвала их после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. С тех пор интересы двух стран представляют специальные секции при посольствах Швейцарии в обеих столицах.

Для поддержания прямых контактов в 2012 году стороны запустили механизм неформальных консультаций, получивший название "Пражский формат". В его рамках регулярно встречались замглавы МИД РФ Григорий Карасин (позднее – сенатор) и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.

После 2021 года очные встречи в столице Чехии прекратились из-за пандемии и напряженной политической обстановки. Переговоры Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили в Минске стали первым прямым раундом консультаций на новой площадке после многолетнего перерыва.

Текущее состояние отношений России и Грузии

Несмотря на отсутствие дипотношений и разногласия по статусу Абхазии и Южной Осетии, экономические и гуманитарные связи между странами активно развиваются. Россия остается одним из главных торговых партнеров Грузии и ключевым рынком сбыта для грузинского вина, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямое авиасообщение, действовавший с 2019 года. После возобновления регулярных рейсов заметно вырос взаимный туристический поток.