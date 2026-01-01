МИД РФ вызвал временного поверенного Норвегии из-за арестов российского имущества в стране

В МИД РФ сообщили, что протест связан с продолжающимися арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний. До временного поверенного довели, что длительная зимняя стоянка научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в Арктике чревата выходом его из строя и серьезными последствиями для окружающей среды.

От официального Осло потребовали безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа граждан стран-участниц на архипелаг.

В Москве отметили, что в условиях введенных Норвегией односторонних ограничительных мер, которые там называют нелегитимными, судно было единственным транспортным средством для прямой доставки на архипелаг сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

МИД РФ также призвал норвежскую сторону соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года. Генконсул России на Шпицбергене оказывает консульское содействие членам экипажа, остающимся на судне.

Ситуация с судном "Профессор Молчанов" и арест пяти объектов российской недвижимости в Осло

Судно находится под арестом в порту Баренцбург (Шпицберген) с 2 сентября. Его арестовал норвежский суд по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины" и ряда других украинских предприятий – в качестве компенсации за изъятие активов в Крыму. 28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отказал в удовлетворении апелляционной жалобы российского треста "Арктикуголь".

22 сентября по решению норвежского суда арестовали пять объектов российской недвижимости в Осло. Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на норвежское издание VG, речь идет о многоквартирном доме в районе Фрогнер и четырех квартирах в жилищных кооперативах. Решение приняли без предварительного уведомления российской стороны. Украинский "Нафтогаз" утверждал, что недвижимость сдавалась в аренду и не использовалась дипломатами.

В Министерстве юстиции Норвегии заявляли, что страна не сторона спора, а местные власти исполняли судебное решение.