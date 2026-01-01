МИД России объявил persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве

"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", – информирует сайт МИД.

В конце мая Румыния решила закрыть Генеральное консульство РФ в Констанце и объявила генконсула Андрея Косилина persona non grata. Летом Бухарест выдворил еще одного российского дипломата. Также Румыния отозвала своего посла Кристиана Истрате из Москвы для проведения консультаций.

Почему обострились отношения России и Румынии

Румыния неоднократно выступала с утверждениями о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА, атакующими украинские порты на Дунае (Рени, Измаил) вблизи румынской границы. РФ категорически отвергает причастность к падению дронов на территории Румынии, называя все обвинения голословными. В Москве отмечают, что Бухарест использует тему беспилотников, чтобы скрыть провалы своей политики по безоглядной поддержке Киева и отвлечь местное население.