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МИД России объявил persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве

Такая мера стала ответом на принятое румынской стороной решение объявить persona non grata сотрудника посольства РФ в Бухаресте, сообщило в четверг, 27 августа 2026 года, отечественное Министерство иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство назвало этот шаг Румынии ничем не мотивированным.

Флаги Румынии и России

©iunewind/Shutterstock/Fotodom

"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", – информирует сайт МИД.

В конце мая Румыния решила закрыть Генеральное консульство РФ в Констанце и объявила генконсула Андрея Косилина persona non grata. Летом Бухарест выдворил еще одного российского дипломата. Также Румыния отозвала своего посла Кристиана Истрате из Москвы для проведения консультаций.

Почему обострились отношения России и Румынии

Румыния неоднократно выступала с утверждениями о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА, атакующими украинские порты на Дунае (Рени, Измаил) вблизи румынской границы. РФ категорически отвергает причастность к падению дронов на территории Румынии, называя все обвинения голословными. В Москве отмечают, что Бухарест использует тему беспилотников, чтобы скрыть провалы своей политики по безоглядной поддержке Киева и отвлечь местное население.

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Метки: МИД РФ Румыния
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